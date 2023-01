Il presidente del Consiglio ha ricevuto a Palazzo Chigi il Guardasigilli per discutere dei prossimi provvedimenti

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato questo pomeriggio a Palazzo Chigi il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per discutere dei prossimi provvedimenti in tema di giustizia.

“Dare ai cittadini una giustizia giusta e veloce è una priorità assoluta di questo Governo e un impegno che abbiamo preso con gli italiani. Siamo determinati a mantenerlo nel più breve tempo possibile“, dichiara il presidente Meloni.

Nordio: “Ogni futura riforma solo dopo ascolto toghe”

“Ogni futura riforma, prima di essere affidata alle valutazioni del Parlamento sovrano, si comporrà attraverso l’ascolto di tutte le voci del sistema giustizia, dall’avvocatura, all’accademia e alla magistratura”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel corso della Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione. Autonomia e indipendenza della magistratura “sono principi inderogabili che hanno accompagnato tutta la mia lunga attività professionale in procura. Se non avessi creduto e non credessi nella loro sacralità, non avrei rivestito la toga come spero di aver fatto, con dignità e onore” ha aggiunto il Guardasigilli.

Fdi: “Incontro Meloni-Nordio? Smentiti gufi, uniti per riformarla”

“L’incontro tra il Presidente Meloni e il Ministro Nordio smentisce i gufi e tutti i retroscena di chi ci voleva divisi e litigiosi. Nel governo c’è massima compattezza e coesione, siamo tutti concentrati nel dare all’Italia una giustizia giusta, rapida, equa ed efficiente. Per Fratelli d’Italia la riforma della giustizia è una priorità assoluta, è un impegno che abbiamo preso con gli elettori in campagna elettorale e che rispetteremo fino in fondo. Grazie alla competenza e all’esperienza del Ministro Nordio e alla volontà del governo e della maggioranza riusciremo, dopo decenni di chiacchiere, a riformare a 360 gradi la giustizia come merita una grande Nazione come la nostra”. Lo dice Ciro Maschio, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Giustizia alla Camera.

