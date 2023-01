Lo comunica una nota di Palazzo Chigi, la premier Meloni ha ringraziato la professoressa Milena Santerini per il prezioso lavoro svolto in questi anni

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha nominato il prefetto Giuseppe Pecoraro Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. Lo comunica una nota di Palazzo Chigi.

“Il presidente Meloni – si legge – ringrazia la professoressa Milena Santerini per il prezioso lavoro svolto in questi anni presso la Presidenza del Consiglio ed esprime i migliori auguri al prefetto Pecoraro per il nuovo incarico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata