Le parole del leader di Forza Italia in un video pubblicato sui profili social nel giorno del 29esimo anniversario della fondazione del partito

“Siamo ancora oggi noi la prima garanzia di buongoverno, di buon senso, di pragmatismo, di concretezza e di capacità. Siamo il cuore, siamo l’anima del centrodestra e di questo governo“. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video su Instagram nel giorno del 29esimo anniversario della fondazione del partito.

“Davvero possiamo essere orgogliosi di ciò che siamo riusciti a fare. Ma il nostro compito non è esaurito, tutt’altro. Abbiamo ancora moltissimo da fare per l’Italia, che è ancora e sempre il Paese che amiamo. Vi ricordo che noi di Forza Italia siamo: 1) l’Italia che lavora e che produce; 2) l’Italia di buonsenso e di buona volontà; 3) l’Italia della famiglia e dell’impresa; 4)l’Italia seria, concreta, perbene”, aggiunge l’ex premier.

“Mi dispiace per la sinistra e per chi si considera nostro avversario, ma noi siamo ancora qui, siamo ancora in campo per migliorare l’Italia e sono certo che otterremo una buona affermazione anche alle prossime sfide regionali. Noi in Italia siamo gli unici testimoni e gli unici continuatori della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista, della tradizione europeista e atlantista. Per tutto questo noi siamo semplicemente insostituibili. Forza Italia è davvero indispensabile per tutti gli italiani. Quindi lavoriamo tutti insieme per fare più bella, più ricca, più attraente, più forte e più giusta la nostra Italia, il Paese che amo, il Paese che amiamo. Un abbraccio affettuoso a tutti i nostri concittadini e, naturalmente, Forza Italia!”.

