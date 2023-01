Il senatore della Lega: "Provvedimento che unisce e non che divide"

Il senatore leghista Massimiliano Romeo difende la riforma sull’autonomia differenziata delle regioni, proposta dal ministro Roberto Calderoli. Secondo il parlamentare del Carroccio si tratta di un provvedimento che unisce e non che divide. “Grazie all’autonomia il Friuli Venezia Giulia riesce a fare uno sconto sulla benzina ai propri residenti. Non sarebbe utile si potesse fare in tutte le regioni?”, dice Romeo intercettato dai cronisti fuori dagli uffici della Lega a Roma. “Sono tanti gli aspetti positivi e importanti. Cominciamo a guardarla senza pregiudizio. Il resto sono solo polemiche politiche di chi non vuole portare avanti un percorso federalista di cui questo Paese ha bisogno”.

