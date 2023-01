Il vicepresidente della Camera a margine di una iniziativa elettorale di FdI per le Regionali del Lazio

“Rispetto ai benzinai il dialogo con le categorie è sempre aperto, non siamo iscritti a quella parte della politica italiana che ha tentato di colpevolizzarli. Sui carburanti si è fatta tanta demagogia e qualcuno c’è rimasto male. Ma ci sono tutti gli argomenti e lo spazio per ricucire e salvaguardare l’azione del governo senza mortificare nessuno. Se chiederemo la revoca dello sciopero? Lo fa il governo”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli arrivando a una iniziativa elettorale di FdI per le Regionali del Lazio.

