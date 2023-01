Il senatore dem a margine dell'assemblea del partito a Roma: "Rafforzare il fronte socialista in Europa"

“Sarà un congresso con l’unico obiettivo di allargare il perimetro del centrosinistra. Un Partito Democratico che deve rafforzare il fronte socialista in Europa. Come? Facendo scelte orgogliosamente di sinistra quando al Governo c’è una donna orgogliosamente di destra. Centralità del lavoro, no all’autonomia spacca-italia e sì a un’Europa più forte. Non basta dire che siamo buoni amministratori” così il senatore Pd ed ex ministro degli Affari regionali Francesco Boccia a margine dell’Assemblea del Partito Democratico a Roma. “Elly Schlein rappresenta questa idea di allargamento della sinistra. Dai tempi dell’Ulivo la sinistra non fa un processo unitario” ha aggiunto.

