Il segretario generale della Cgil: "Serve cambiare una legge elettorale balorda"

“Il presidenzialismo e l’autonomia? Noi pensiamo sia necessario applicare la Costituzione invece che metterla in discussione. Oggi è una presa in giro raccontare che ognuno si può salvare da solo e che ogni territorio può pensare a sé stesso” così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine del convegno “Tra autonomia differenziata e presidenzialismo” nella sede del sindacato a Roma. “La prima cosa da fare è cambiare una legge elettorale balorda per recuperare la fiducia dei cittadini. Solo così possiamo rendere i cittadini veramente partecipi” ha aggiunto il sindacalista.

