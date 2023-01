Il leader di Noi Moderati: "Necessaria una riforma"

Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, è convinto che sia necessaria una riforma per le intercettazioni, tra i temi più discussi degli ultimi giorni. “È stato evidente ieri che le polemiche inutili e strumentali sulle intercettazioni hanno un unico scopo: quello di bloccare la riforma della giustizia e quello della paralisi continua in un settore che ha necessità assoluta di essere riformato“, ha sottolineato Lupi. “Chiaro che il centrodestra ritiene che le intercettazioni siano uno strumento indispensabile per le indagini, in particolare sui reati più gravi, ma è altrettanto chiaro che in questi anni abbiamo assistito a un abuso delle intercettazioni. In particolare nella loro pubblicazione. Si sono pubblicate intercettazioni su persone che non erano indagate e che si sono viste pubblicate sui giornali la loro vita privata: questo è inaccettabile e va modificato”, ha aggiunto il leader di Noi Moderati.

