Così il ministro degli Esteri: "Si va nella giusta direzione"

“Sull’autonomia differenziata siamo riusciti a trovare una soluzione di grande equilibrio che garantisce il Nord, il Centro e il Sud. Una scelta equilibrata che verrà tradotta in un Ddl che verrà presentato in uno dei prossimi consigli dei ministri” così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della conferenza stampa di presentazione dei candidati per le elezioni regionali del Lazio a Roma. “Non so a quale Cdm ma uno dei prossimi. Martedì ci sarà la riunione per trovare dal punto di vista tecnico gli accordi da trasferire nel disegno di legge. Si va nella giusta direzione”

