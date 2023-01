Oltre tre ore di tavolo di confronto fra sindacati e Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Oltre tre ore di tavolo di confronto fra sindacati e Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella sede romana. Gli operai dell’ex Ilva oggi parte di Arcelor Mittal hanno manifestato per tutto il pomeriggio di giovedì davanti al dicastero di Via Vittorio, a Roma.

