Il ministro della Salute propone l'estensione dei divieti anche alle e-cig. E non si potranno più attrezzare sale fumatori al chiuso

Stretta sulle sigarette elettroniche del ministro della Salute Orazio Schillaci. In un’audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera, il ministro ha dichiarato che vuole proporre l’estensione degli attuali divieti di fumo anche alle cosiddette e-cig. E tra le altre possibilità c’è anche il divieto di fumare nei luoghi all’aperto dove sono presenti minori e donne in gravidanza.

“Intendo proporre – ha precisato il ministro nell’audizione – l’aggiornamento e l’ampliamento dell’articolo 51 della legge 3/2003″ (la legge Sirchia che dispose il divieto di fumo nei locali al chiuso ndr) per “estendere il divieto di fumo in altri luoghi all’aperto in presenza di minori e donne in gravidanza; eliminare la possibilità di attrezzare sale fumatori nei locali chiusi; estendere il divieto anche alle emissioni dei nuovi prodotti non da fumo (sigarette elettroniche e prodotti del tabacco riscaldato); estendere il divieto di pubblicità ai nuovi prodotti contenenti nicotina e ai device dei prodotti del tabacco riscaldato“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata