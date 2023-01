Insieme contro il precariato giovanile

“I giovani non si fanno più fregare, ditelo a Briatore e Santanchè“. Questo il messaggio della canzone della storica band italiana Skiantos, prodotta dai portavoce regionali del M5S, e presentata mercoledì mattina nel corso di un flash mob contro il precariato giovanile sotto la sede di Regione Lombardia. “Lo scopo della canzone, e del video, è quello di sfatare una narrazione retorica ricorrente a discapito dei giovani, con una mirabile verve rock” spiegano gli autori in una nota. “Sono 1milione e 200 mila i giovani tra i 18 e i 35 anni che sono andati all’estero perché qui in Italia non trovano opportunità, o se la trovano vengono sfruttati. Per questo abbiamo portato oggi sotto un’istituzione l’urlo dei giovani che chiedono attenzione e aiuto”, sottolinea Marco Degli Angeli, consigliere regionale M5S Lombardia.

