La ministra in visita a Ischia: "Aiuteranno nuovi progetti di sviluppo"

Daniela Santanché nel corso della sua visita a Ischia ha sottolineato l’importanza data al turismo dal governo Meloni. “Questo esecutivo ha ribadito più volte l’importanza del turismo come visto già in questa legge di bilancio che abbiamo fatto in 30 giorni, in cui abbiamo dovuto mettere la maggioranza delle risorse sul caro bollette, che ha anche una ricaduta sul turismo. Ma faremo tante cose: abbiamo sbloccato 1,2 miliardi di euro tra soldi pubblici e privati che andranno ad aiutare nuovi progetti di sviluppo turistico”, ha detto la ministra per il Turismo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata