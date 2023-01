Il candidato del Centrodestra alla Regione risponde alle domande dei cronisti riguardo le polemiche sollevate dalla Sinistra sul suo passato

“Devo misurare le parole perché è ovvio che uno quando scende nell’agone politico deve misurarsi con la sua storia, con il suo profilo, i suoi errori ma anche con i suoi successi. Anche Eugenio Scalfari nel 1942 era iscritto al partito fascista, quando ha fondato Repubblica ha passato un periodo più breve rispetto a quello del mio grave errore di gioventù. Io credo fosse grave anche quello del ’42 ma nessuno si è sognato di non riconoscere a Scalfari il cammino tra quella scelta e la fondazione di Repubblica”. Così il candidato del Centrodestra alla Regione Lazio Francesco Rocca risponde alle domande dei cronisti riguardo le polemiche sollevate dalla Sinistra sul suo passato, a margine di una conferenza stampa di presentazione dell’alleanza con Alternativa Popolare presso la sala Capranichetta a Roma. “Critiche per aver usato il profilo social della Croce rossa per la campagna elettorale? Una polemica sul nulla”, ha detto Rocca.

