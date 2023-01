La presidente del Consiglio commenta la candidatura dell'ex capo della Croce Rossa alle Regionali

E’ partita la corsa alle regionali in Lazio: Giorgia Meloni ha commentato oggi la candidatura dell’ex capo della Croce Rossa Rocca in Lazio per il centrodestra. “La Regione Lazio ha bisogno di cambiare pagina e di scrivere la parola fine ad anni di scelte sbagliate e contro l’interesse dei suoi cittadini. Il centrodestra unito e coeso ha scelto una personalità che coniuga competenza, capacità e prestigio: Francesco Rocca. La sua concretezza e la sua esperienza, maturate da presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, sono garanzie indiscutibili per portare anche nella Regione Lazio il buongoverno del centrodestra”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Il nostro obiettivo – prosegue la premier e leader di Fratelli d’Italia – è restituire centralità politica e autorevolezza amministrativa ad una delle Regioni più importanti e popolose d’Italia e renderla nuovamente capace di dare risposte a imprese e famiglie”. “Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra saranno protagonisti di questa sfida presentando ai cittadini una proposta politica chiara, sostenuta da valori condivisi e da un programma politico comune”, conclude Meloni.

