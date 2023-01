Il responsabile dem sul dossier di riforma: "Nessun dialogo con la maggioranza su questo"

Il Partito democratico prosegue nella sua lotta contro la riforma sull’autonomia differenziata delle regioni. “Noi come Pd siamo critici rispetto alla bozza di Calderoli. Sia per il metodo, in quanto il testo è stato presentato prima al governo senza trasmetterlo prima alle autonomie locali, sia per il contenuto in quanto spacca l’Italia e aumenta le disuguaglianze”, ha detto Piero De Luca, responsabile per il Pd sul dossier ‘Autonomia differenziata’ e figlio del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Non prevede un finanziamento supplementare al livello essenziale delle prestazioni, non prevede il superamento della spesa storica per i Lep, non prevede un pieno coinvolgimento del Parlamento e soprattutto tiene ancora ipotesi di residuo fiscale. Qualcosa che aumenterebbe i divari e le fratture nel Paese. Per noi il testo quindi è irricevibile e faremo muro. Nessun dialogo con la maggioranza su questo”, ha concluso De Luca.

