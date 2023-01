Il ministro degli Esteri: "Berlusconi lo lanciò parecchi anni fa"

(LaPresse) – “Il presidenzialismo è un progetto che Berlusconi lanciò parecchi anni fa, sul quale il centrodestra si è sempre trovato d’accordo. Il ministro per le Riforme sta già ascoltando tutte le forze politiche ma non c’è nessun contraddizione tra la riforma presidenziale e l’autonomia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, parlando a margine della presentazione di Francesco Rocca come candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio.

