Il ministro degli Esteri: "Le scelte di tutela della salute vanno fatte a livello europeo"

“Mi auguro che l’Europa dia una risposta positiva alla lettera del ministro Schillaci perché le scelte di tutela della salute vanno fatte a livello europeo specialmente sul tema dei voli. Ricordo una vicenda analoga quando nel 18 febbraio del 2020 chiesi a Strasburgo un’azione europea perché non bastava quello che si stava facendo in Italia. Mi auguro che anche in questa occasione l’Europa segua l’esempio dell’Italia” così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Montecitorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata