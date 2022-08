Lo scrive, in esclusiva, Il Giornale d'Italia: "Giorgia Meloni ne ha parlato nei giorni scorsi con il diretto interessato ricevendone una disponibilità di massima"

Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Internazionale potrebbe essere il prossimo ministro della Sanità italiana. Lo scrive in esclusiva Il Giornale d’Italia. “Giorgia Meloni ne ha parlato nei giorni scorsi con il diretto interessato ricevendone una disponibilità di massima e quindi, se la leader di Fratelli d’Italia dovesse approdare a palazzo Chigi, potrebbe essere lui il prescelto per la poltrona di Ministro della sanità – si legge nell’articolo firmato da Marco Antonellis – La notizia è stata rivelata da fonti di primo piano di Fratelli d’Italia. Meloni avrebbe anche provato a convincere il presidente della Croce Rossa a candidarsi in Parlamento tra le fila di Fratelli d’Italia. In questo caso però senza successo”.

Secondo Il Giornale d’Italia tra i nomi possibili ci sarebbe però anche Rocco Bellantone, direttore Governo clinico della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma e fino a poco tempo fa preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università Cattolica.

