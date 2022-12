Il presidente Lorenzo Fontana potrebbe annunciare l'interruzione delle dichiarazioni di voto nella conferenza capigruppo prevista per il pomeriggio

Corsa contro il tempo per l’approvazione alla Camera del cosiddetto decreto rave, che deve essere convertito in legge entro oggi pena la decadenza. Le dichiarazioni di voto sono cominciate dopo le 23 di ieri e andate avanti per tutta la notte, ma questa mattina gli interventi ancora mancanti erano ben 87. E ai deputati ancora iscritti a parlare si sono aggiunti anche 38 esponenti della maggioranza rispetto alla lista iniziale. Nel pomeriggio dovrebbe essere convocata una Conferenza dei capigruppo per fare il punto della situazione, nel corso della quale il presidente della Camera Lorenzo Fontana potrebbe annunciare il ricorso alla ‘ghigliottina’, strumento procedurale che consente di interrompere le dichiarazioni di voto per passare subito al voto. La votazione finale, dunque, dovrebbe tenersi in serata.

