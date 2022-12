Via libera di Montecitorio anche alla seduta fiume per approvare il provvedimento

La Camera ha votato sì alla fiducia che il governo aveva posto sul cosiddetto decreto rave. I voti favorevoli sono stati 206, i no 145 e gli astenuti 3. Inoltre l’Aula, con 52 voti di differenza, ha dato il via libera alla richiesta della maggioranza di procedere con la seduta fiume (cioè ininterrotta fino al voto finale) per approvare il provvedimento. Si procede dunque con l’illustrazione degli ordini del giorno, la cui votazione inizierà non prima delle 19 di domani, giovedì 29 dicembre.

