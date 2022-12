Il vicepremier parla anche del Comitato Nord: "Sono in quattro. Chi esce dalla Lega fa una scelta"

Matteo Salvini fa il punto sulla manovra che sta impegnando giorno e notte la Commissione Bilancio e il Parlamento. “Si vota stanotte alla Camera e noi al Senato facciamo Capodanno. Sono pronto. E’ una manovra che aiuta tante famiglie e arriva in un momento difficile. Verrà approvata, costi quello che costi, entro la fine dell’anno”, ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in visita all’ospedale ‘Buzzi’ di Milano. Salvini poi risponde alla domanda di una giornalista che gli chiede come si evolveranno i rapporti tra Comitato Nord e il Carroccio. “Ragazzi è Natale, fatevi una vita. C’è la Lega che vincerà in Lombardia, vincerà nel Lazio. Ha cinque ministri lombardi. Loro (del Comitato Nord, ndr) sono quattro persone. C’è la Lega, vince la Lega, chi esce dalla Lega fa una scelta”, ha concluso il ministro.

