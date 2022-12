Le parole del presidente della commissione Bilancio alla Camera in merito all'emendamento approvato per sbaglio

Roberto Pella, presidente della commissione Bilancio alla Camera, ha parlato dei lavori per la manovra che proseguono senza sosta. “Ci sono una serie di rilievi che sono stati effettuati e che come commissione esamineremo dopo l’apertura dell’aula. Non c’è nessun rilievo grave o fondamentale come quello che riguarda l’emendamento Pd quindi credo che i lavori si potranno svolgere velocemente e alle 17,30 tornare in Aula”, ha detto il deputato di Forza Italia fuori da Montecitorio a Roma. “Quando si lavora non-stop da 48 ore è chiaro che possono succedere determinati errori. Quando sono così grandi si capisce che sono stati fatti in buona fede da chiunque. Non sono errori della politica quelli che sono stati fatti”, ha aggiunto Pella riferendosi all’emendanto approvato per errore in manovra.

