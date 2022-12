Il leader di Azione a margine di una conferenza stampa al Senato

“La manovra, se possibile, è peggiorata. Il caos è assoluto, deve intervenire Giorgia Meloni. Non sederemo più in Commissione”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di una conferenza stampa in Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata