La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al Museo ebraico di Roma, nel Tempio maggiore della Capitale, per l’accensione del candelabro in occasione della cerimonia della Chanukkià (per la festa ebraica conosciuta anche come Hannukka). Ad accoglierla la presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello.

“Il fatto che siamo fieri delle nostre tradizioni non ci impedisce di contaminare e contaminarci. Voi siete parte dell’identità italiana e il vostro valore aggiunto è diventato parte dell’identità italiana“, ha detto Meloni “Sono felice di essere qui, a celebrare un pezzo della nostra cultura e delle nostre radici per poter ricordare anche io quello che è un pezzo della mia identità”. “È stata questa capacità di resilienza che ha reso il popolo ebraico così capace di affrontare le difficoltà, compresa l’ignominia delle leggi razziali, e ha consentito agli ebrei di fare quello che altri non sono stati in grado di fare”.

Poi, il paragone con l’Ucraina: “E’ la volontà che fa la differenza, la volontà di difendere chi sei, è la volontà che ti regala la libertà”.

