La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commossa durante la sua visita al Museo ebraico di Roma, nel Tempio maggiore della Capitale, per l’accensione del candelabro in occasione della cerimonia della Chanukkià (per la festa ebraica conosciuta anche come Hannukka). Ad accoglierla la presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello.

“Noi femmine, noi mamme in particolare, facciamo questa cosa di essere troppo sensibili”, ha dichiarato la premier durante il suo intervento , spiegando la sua commozione all’inizio del suo discorso.

Meloni: “Leggi razziali furono ignominia”

“È stata questa capacità di resilienza che ha reso il popolo ebraico così capace di affrontare le difficoltà, compresa l’ignominia delle leggi razziali, e ha consentito agli ebrei di fare quello che altri non sono stati in grado di fare”, le parole di Meloni al Museo ebraico di Roma.

