L'intervento di Letta: "Governo accolga opzione donna e salario minimo"

Manifestazione del Partito Democratico a Roma contro la legge di bilancio in via di approvazione da parte del Governo. Nel suo intervento il segretario uscente, Enrico Letta, ha detto: “Siamo qui per far sì che la legge di Bilancio sia la meno peggio possibile. Faccio appello al governo. Se non tutte, prenda almeno le nostre proposte che riteniamo necessarie per affrontare il caro energia. L’opzione donna. Il salario minimo. Fossimo stati noi al governo, oggi saremmo a parlare di una legge di Bilancio con il salario minimo”.

Il leader dem ha parlato anche dello scandalo delle presunte tangenti da Qatar e Marocco nei confronti di alcuni deputati della sinistra nel Parlamento Europeo. “Non accettiamo tutta la sporcizia che ci arriva addosso da questo scandalo. Ci costituiremo parte lesa, e tutti i responsabili di quelle porcherie pagheranno il loro conto. Per noi l’Europa non è quella roba lì. Per noi l’Europa è quella della memoria di David Sassoli”, queste le parole di Letta.

