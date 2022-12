Il ministro degli Esteri in visita a Verona dove ha partecipato ad una iniziativa di Forza Italia

“Abbiamo cinque anni di tempo, questa manovra è stata la prima tappa e Forza Italia vuole essere protagonista costruttiva portando proposte e idee sul tavolo del governo perché l’Italia possa essere guidata in modo serio e credibile”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita a Verona dove ha incontrato industriali e aziende e ha partecipato ad una iniziativa di Forza Italia. “Abbiamo lavorato per avere una manovra che sia veramente al servizio dei cittadini puntando molte risorse per famiglie e imprese in difficoltà a causa del caro energia che è il problema dei problemi”.

