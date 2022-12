Il leader di Forza Italia è intervenuto a un evento elettorale del partito a Milano per le regionali lombarde del 2023

“Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo governo anche se lo meritavo. Anche vista la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi intervenendo a un evento elettorale del partito a Milano per le regionali lombarde del 2023. “I medici – ha spiegato – mi avevano detto che sono vivo per miracolo e che forse passerà. Ma quando sono seduto o in piedi sono ancora quello che ragiona non male“.

