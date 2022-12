Il leader di Forza Italia ha ringraziato il governatore Fontana che ha accettato di ricandidarsi in vista delle Regionali di febbraio

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha ringraziato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine di un evento elettorale organizzato da Fi al Palazzo delle Stelline a Milano per le regionali del 2023. “Siamo lieti che tu abbia accettato la nostra richiesta di ricandidarti e sono sicuro che vincerai, che vinceremo”, ha detto Berlusconi.

“Ti siamo grati per la tua attività di questi quasi 5 anni. Abbiamo seguito tutto quello che hai fatto e abbiamo visto che hai sempre messo in campo grande esperienza, grande competenza. Un tratto riservato e gentile e soprattutto una grandissima capacità di lavoro” le parole del leader azzurro.

“Il lavoro che abbiamo svolto ci permettere di chiedere a testa alta il voto per Forza Italia e per il presidente Fontana. Qui, come a livello nazionale siamo una componente decisiva del centrodestra. Siamo il centro liberale, cattolico, garantista dello Stato italiano. Siamo quelli europeisti, legati all’occidente. La presenza di Forza Italia – a livello nazionale, come in Lombardia – ricordiamocelo, è determinante numericamente ma non solo, anche politicamente”.

“Il centrodestra governa la Lombardia da quasi 30 anni. Tra tutti i governatori che si sono succeduti lasciatemi ricordate con commozione il mio amico Roberto Maroni che ci ha lasciato troppo presto. Lo porto nel cuore con grande affetto”.

“Non possiamo consegnare Regione a Pd e 5Stelle”

“Non possiamo pensare di consegnare una Regione come la nostra all’alleanza tra i Cinque Stelle e Pd.Due forze dall’identità molto confusa unite solo da una generica matrice di sinistra e dal timore di subire, come subiranno una assoluta sconfitta”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a un evento elettorale per le regionali del 2023 al Palazzo delle Stelline a Milano al quale partecipa anche il governatore Attilio Fontana, in corsa per il bis. “Anche per questo – ha aggiunto Berlusconi – la prossima campagna elettorale, che apriamo di fatto oggi con la presenza del nostro candidato presidente, sarà molto importante. Forza Italia saprà condurla con grande passione ed energia”.

“Abbiamo bisogno di riconquistare gli italiani”

Alle ultime politiche “i nostri voti sono stati come centrodestra solo 12 milioni, 27 milioni di elettori italiani in totale non hanno votato, 15 milioni di voti sono andati ad altri partiti che non erano coalizzati. Quindi noi abbiamo bisogno di riconquistare gli italiani”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a un evento elettorale del partito a Milano per le regionali lombarde del 2023. “Dobbiamo farlo con una attività distribuita territorialmente su tutti i comuni italiani, con progetti convincenti e governando il maggiori numero di Comuni e Regioni possibile. Quindi ci accingiamo a un lavoro significativo”, ha aggiunto Berlusconi.

“Meritavo incarico nel governo”

Io non ho preso in questo governo nessun ruolo istituzionale, me lo meritavo anche pensando alla caduta fatta il secondo giorno di campagna elettorale”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a un evento elettorale del partito a Milano per le regionali lombarde del 2023. “I medici mi hanno detto che è un miracolo che sia ancora vivo. Ho fatto campagna elettorale sempre con il dolore. Anche stamattina sono venuto qui appoggiandomi. Mi dicono i medici che forse passerà. Ma quando sono seduto o in piedi sono ancora quello che ragiona non male”, ha aggiunto Berlusconi.

“Da Putin ipotesi assurde di uso armi nucleari”

Quella in Ucraina è “una guerra che non si sa quando finirà, con ipotesi assurde di utilizzo di armi nucleari” come ha detto “Putin 4 giorni fa”. Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo intervento a un evento elettorale per le regionali lombarde del 2023 a Milano.

“Ue più forte in politica estera e militare”

“Noi ci sentiamo cittadini di un’Europa che vorremo più forte in politica estera e in politica militare, che oggi purtroppo non conta sul piano internazionale ma che cambiando il sistema di voto, da quello all’unanimità a quello di maggioranza qualificata, come io chiedo dal 2000, potrebbe darsi, come succede negli Stati Uniti, una politica di difesa comune, con una voce sola di quel coordinamento delle forze militari dei singoli paesi europei”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un passaggio del suo intervento a un evento per le regionali lombarde al Palazzo delle Stelline a Milano. “Noi europei dobbiamo avere chiaro che la signora Cina porta avanti un disegno di espansione globale. Noi nel mondo non contiamo nulla. Se in Europa, l’Italia, magari anche la Germania, venisse occupata da 4 milioni di militari della Cina, che tra l’altro ha anche il più grande arsenale nucleare del mondo, cosa potrebbe succedere? Purtroppo nulla, resteremmo sotto la dominazione cinese”, ha affermato Berlusconi. “Speravamo di poter convincere la Russia, che è assolutamente un paese europeo per storia, per tradizione, per religione, per la sua letteratura, per la sua musica, per il suo stile di vita, ad entrare nella nostra Europa, mettendo così fine al pericolo che incombe su di noi di un’espansione del globalismo cinese anche sul nostro continente. E’ stato un gran peccato e oggi purtroppo la situazione è tornata quella della guerra fredda, con la Russia assolutamente isolata e con tutto l’Occidente unito contro la Russia”, ha concluso l’ex premier.

Fontana: “Orgoglioso della coalizione”

“L’incontro con il senatore Berlusconi inaugura la campagna elettorale di Forza Italia. Io sono qui orgoglioso di rappresentare la nostra coalizione che è stata e sempre sarà unita e coesa, e porterà avanti sempre gli stessi messaggi”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana a un evento elettorale dal partito azzurro a Palazzo delle Stelline a Milano. La battuta sul pullman? “Non possiamo andare avanti a parlare di una battuta, passiamo ad altro”, ha risposto Fontana ai cronisti.

“Pd-M5s? Tranquillizzo cittadini, vinceremo noi”

“Posso tranquillizzare i cittadini lombardi che vinceremo noi. Quindi non spegneremo i termovalorizzatori e non saremo quindi invasi dall’immondizia”. Le parole di Fontana in merito all’accordo raggiunto tra Pd e Movimento 5Stelle per le regionali del 2023. “Siamo tranquilli del fatto che vinceremo noi, quindi le infrastrutture che stiamo realizzando verranno completate e non bloccate come vorrebbe una parte di quella alleanza. E poi siamo tranquilli da lombardi perché continueremo ad andare a lavorare , non staremo a casa a aspettare il reddito di cittadinanza”, ha aggiunto il governatore della Lombardia.

