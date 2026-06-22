Usa, piccolo aereo precipita nel Maryland: tre morti

Un piccolo aereo è precipitato in una zona boschiva nei pressi di Bowie, nel Maryland, a pochi chilometri da Washington, causando la morte delle tre persone a bordo. Il velivolo, un Piper Cherokee, è caduto poco prima della mezzanotte vicino a un’area residenziale, dove i resti sono stati individuati alcune ore dopo. Secondo la polizia, l’aereo era decollato da Ocean City ed era diretto al Montgomery County Air Park, probabilmente impegnato in un volo di addestramento. Le vittime, tutte di sesso maschile, sono state dichiarate morte sul posto e le loro identità non sono ancora state rese note.