Interprete ucciso a Milano, il Ris di Parma al lavoro nella casa di Roberto Guerrino

Gli specialisti della Sezione intervento operativo del Ris di Parma hanno avviato questa mattina un sopralluogo nell’appartamento di via Oxilia 11 a Milano dove la sera di sabato 13 giugno è stato trovato morto Roberto Guerrino, interprete sessantenne, ucciso con diversi colpi al cranio. A coordinare le operazioni è il tenente colonnello Nicola Staiti. “Cercheremo delle tracce, tracce che ci possano aiutare a capire cosa è successo”, ha spiegato l’ufficiale ai cronisti prima di entrare nell’abitazione con gli specialisti dell’Arma e le attrezzature scientifiche. L’ipotesi investigativa più accreditata indica come possibile arma del delitto una statuetta di Siddhartha. Il professore aveva abbracciato la fede buddista e l’appartamento ospitava una collezione di oggetti del genere.