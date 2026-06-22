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lunedì 22 giugno 2026

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Interprete ucciso a Milano, il Ris di Parma al lavoro nella casa di Roberto Guerrino

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Gli specialisti della Sezione intervento operativo del Ris di Parma hanno avviato questa mattina un sopralluogo nell’appartamento di via Oxilia 11 a Milano dove la sera di sabato 13 giugno è stato trovato morto Roberto Guerrino, interprete sessantenne, ucciso con diversi colpi al cranio. A coordinare le operazioni è il tenente colonnello Nicola Staiti. “Cercheremo delle tracce, tracce che ci possano aiutare a capire cosa è successo”, ha spiegato l’ufficiale ai cronisti prima di entrare nell’abitazione con gli specialisti dell’Arma e le attrezzature scientifiche. L’ipotesi investigativa più accreditata indica come possibile arma del delitto una statuetta di Siddhartha. Il professore aveva abbracciato la fede buddista e l’appartamento ospitava una collezione di oggetti del genere.