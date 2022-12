Il leader del Movimento 5 Stelle in conferenza stampa nella sede dei grillini a Roma: "Nostre proposte sempre sul tavolo"

“Le proposte del Movimento 5 Stelle per la Manovra sono sempre sul tavolo e se il presidente Meloni dovesse ripensarci noi possiamo concordare revisioni a quanto deciso, ma non mi sembra sia così al momento. L’atteggiamento è invece di grande arroganza”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa nella sede M5S a Roma per presentare le proposte pentastellate alla Manovra. “Lo abbiamo visto oggi al Senato. Un presidente del Consiglio che si presenta in Aula dopo che già ieri ha banalizzato la questione del negoziato di pace riducendo tutto a un quiz pubblico, che denota scarsa conoscenza nella diplomazia, dopo aver paragonato i percettori del reddito di cittadinanza ai tossici, dice che i militari russi dovrebbero prendere il reddito per ritirarsi? Vi sembra un atteggiamento serio? Lascio a voi le valutazioni”, ha aggiunto l’ex premier.

