Iran: sotto attacco i Paesi del Golfo. Le sirene suonano in Kuwait

Riprende il fuoco incrociato tra Iran e Stati Uniti. Domenica mattina le sirene sono suonate a Kuwait City presa di mira dall’attacco di Teheran con droni e missili. Raid anche sul Bahrein. La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha attaccato in risposta ai raid aerei americani sull’Iran mettendo in crisi un cessate il fuoco sempre più fragile. Teheran ha minacciato che i negoziati per porre fine alla guerra potrebbero subire una “interruzione totale” se Washington dovesse continuare i propri attacchi.