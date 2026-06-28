Pakistan, tre morti a Karachi per un attacco di una forza paramilitare

L’esercito del Pakistan ha dichiarato domenica che tre membri della forza paramilitare dei Rangers sono stati uccisi e altri quattro feriti negli scontri seguiti all’attacco sferrato la notte precedente da alcuni militanti contro un quartier generale regionale nella città portuale meridionale di Karachi. Sabato sera un militante ha lanciato un veicolo carico di esplosivo contro il quartier generale provinciale dei Rangers pakistani a Karachi, scatenando un intenso scontro a fuoco con le forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia e da testimoni. L’esercito ha dichiarato che le operazioni nella zona proseguono e ha avvertito che il Pakistan reagirà contro i responsabili dell’assalto.