Venezuela, a La Guaira le famiglie in fila per identificare le vittime del terremoto

Le vittime del terremoto di mercoledì in Venezuela hanno continuato ad arrivare presso una struttura governativa a La Guaira, dove decine di salme recuperate dagli edifici crollati sono state lasciate all’aperto in attesa che i familiari le identificassero. Sabato, gli addetti alle pompe funebri hanno stimato che, a un certo punto, sul posto fossero presenti più di 200 salme, mentre all’esterno si formava una fila di persone in attesa di effettuare il processo di identificazione. Migliaia di persone sono rimaste ferite e decine di migliaia sono state segnalate come disperse.