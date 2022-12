Le comunicazioni del ministro della Difesa in Aula al Senato sul decreto varato dal governo il 2 dicembre scorso per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di equipaggiamenti militari in favore di Kiev

Nell’Aula del Senato le comunicazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sul decreto varato dal governo il 2 dicembre scorso per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina

“Tutti siamo per la pace e tutti ripudiamo la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Tutti nessuno escluso. Mi sia concesso sottolineare con forza che chi la guerra l’ha vista da vicino, gli uomini e le donne delle forze armate, la odiano e la disprezzano” ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante le comunicazioni in Aula al Senato sulla proroga dell’invio di armi all’Ucraina. “La guerra rappresenta per loro una ferita insanabile, quella dei loro compagni che hanno perso la vita o sono stati privati di qualcosa dal punto di vista fisico, mentale e psicologico. I nostri caduti e i nostri veterani ci ricordano ogni giorno cosa significa la guerra e quanto male possa fare all’umanità”, ha concluso.

Le scorse settimane ci sono state polemiche che descrivevano un “governo guerrafondaio, intento a mandare armi senza l’autorizzazione del Parlamento, come se questo fosse possibile. Per fortuna i governi agiscono con atti formali, non di soppiatto. Il governo e il ministro della Difesa in questi due mesi non hanno fatto altro che dare attuazione alle scelte precedenti, ai famosi cinque decreti del governo Draghi. Impegno ereditato dal governo Meloni”. Per Guido Crosetto “dal 24 febbraio” la guerra tra Russia e Ucraina “ha sconvolto le vite di decine di milioni di cittadini ucraini e ha sconvolto anche le nostre e quelle dei nostri concittadini“.

Siamo qui per “ricordare le motivazioni che hanno spinto il Parlamento precendente a scegliere la via che abbiamo percorso fino a ora: quella di vicinanza totale al popolo ucraino e condanna all’aggressione russa e aiuto alla difesa dell’Ucraina rispetto alle decisioni condivise con gli alleati. Vogliamo verificare “se l’attuale Parlamento conferma la scelta di dare mandato al ministero della Difesa di proseguire il nostro impegno con fornitura di equipaggiamenti civili e militari” come deciso dal precedente governo “con l’intenzione di arrivare al cessate il fuoco”.

“L’intransigenza dimostrata dalla leadership russa non lascia spazi per intraprendere un negoziato per una pace giusta” ha sottolineato Crosetto. “Potevamo tenerci fuori e ai margini? No, non potevamo. Alcuni sostengono che potevamo fare diversamente. Ma tra ciò che era semplice e ciò che era giusto abbiamo scelto di fare ciò che era giusto“.

“Prossimi aiuti secretati come in passato”

“Il governo uscente ha deciso di secretare il contenuto dei decreti sugli aiuti militari e la natura classificata di quei decreti ha imposto di coinvolgere e relazionare le forze parlamentari attraverso il Copasir. Quando il governo deciderà di predisporre un sesto pacchetto di aiuti militari, sulla base delle esigenze manifestate dalla nostra controparte ucraina, seguirà la stessa procedura. Quindi se ci sarà questa esigenza e sempre che verrà confermato l’indirizzo parlamentare, relazionerò il Copasir sui contenuti dell’eventuale cessione”.

“Non voglio nascondere al Parlamento che quello che abbiamo fatto e stiamo facendo, pur non comportando oneri diretti e immediati nel lungo periodo, potrebbe incidere sulle nostre capacità”.

Controffensiva Ucraina non è sufficiente a far desistere Mosca

“La controffensiva ucraina non è sufficiente a far desistere Mosca dalle proprie ambizioni di controllare il Donbass. È chiara l’intenzione russa di prolungare il conflitto con attacchi indiscriminati sul territorio ucraino” ha aggiunto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto durante le comunicazioni in Aula al Senato sulla proroga dell’invio di arami all’Ucraina definendo “preoccupante il sostegno militare da parte dell’Iran”.

Ue abbia ruolo di mediazione

Il tavolo per la pace “è sempre stato aperto” ma ci troviamo in una situazione in cui nessuna delle due parti “intende negoziare”. Serve “una figura autorevole” che possa negoziare per la pace, auspico che “l’Unione Europea possa avere un ruolo di mediazione”. Lo ha detto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto durante le comunicazioni in Aula al Senato sulla proroga dell’invio di armi all’Ucraina. “Non voglio nascondere al Parlamento che quello che abbiamo fatto e stiamo facendo, pur non comportando oneri diretti e immediati nel lungo periodo, potrebbe incidere sulle nostre capacità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata