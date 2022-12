Le parole della presidente del Consiglio su Facebook

I crediti di imposta “sono una misura fondamentale per assumere al Sud, consente lo sgravio fiscale. È una misura che noi vogliamo rendere strutturale, e annuncio che presenteremo un emendamento alla manovra per estendere al 2023 anche i crediti di imposta per le aziende che assumono al Sud, per le Zone economiche speciali, per le aree terremotate”. Lo ha annunciato nella sua rubrica “Gli appunti di Giorgia“, su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

