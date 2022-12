La presidente del Consiglio ne parla nella sua rubrica su Facebook 'gli appunti di Giorgia'

Dopo giorni di polemiche sul bonus cultura, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ne parla: “Non vogliamo abolire il bonus ai diciottenni ma 18 app va rivista“, ha scritto nella sua rubrica su Facebook Meloni spiegando che la misura viene riconosciuta a tutti indipendentemente dal reddito e questo è sbagliato”. Per Meloni “va introdotto un limite di reddito” e “bisogna lavorare per evitare le truffe.

Nel video Meloni affronta anche il tema migranti: “la posizione del governo resta assolutamente la stessa, non cambiamo posizione: In Italia si entra solo legalmente, non vogliamo favorire i trafficanti di esseri umani .Sul tema Meloni ha sottolineato che “già dalla prossima settimana si lavorerà a norme per fermare gli ingressi clandestini”.

“In settimana ci sono state polemiche, si è stabilito un clima anche non piacevole, ma noi non ci facciamo spaventare, difendiamo le nostre scelte e andiamo avanti“, ha aggiunto. “

La presidente del Consiglio ha parlato anche di temi ralativi alla Manovra, dal tetto al contante ai crediti di imposta fino alle critiche di Bankitalia. In particolare, quella del tetto al contate è una misura che “ha senso solo se è una misura europea“. E l’Europa, fa notare la Meloni, “ha deciso di fissare il tetto al contante a 10.000 euro, il doppio di quanto stabilito dal governo italiano. Chiedo a chi dice che vogliamo favorire gli evasori: l’Europa vuole favorire gli evasori? Non credo”.

E sulla flat tax aggiunge: “E’ falso che possa colpire i dipendenti, così come è falso dire che vogliamo far pagare molto meno tasse alle partite Iva rispetto a quante ne pagano i dipendenti”.

