Il vicepremier ad Alicante per il vertice Med9: "Bene proposta Ue per rotta mediterranea"

La migrazione è “un problema globale, non è una questione tra Italia e Francia, o Italia e Germania, vogliamo che si affronti un tema e si risolva un tema che può essere risolto soltanto a livello europeo”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del vertice Med9 ad Alicante. “Sono le stesse parole di Papa Francesco che confermano la bontà della nostra richiesta”, ha aggiunto il ministro.

Bene proposta commissione Ue per rotta mediterranea

“Ben venga la proposta della Commissione europea che sarà nel documento finale approvato dal vertice di Alicante per la rotta mediterranea, la giudichiamo positivamente, è un passo importante che va nella direzione delle richieste italiane”, ha aggiunto il vicepremier aggiungendo che “per quanto riguarda le navi” con a bordo migranti, “ogni caso è un caso a sè e oggi verranno fatte attraccare nel porto di Salerno una o due navi, non manca mai da parte dell’Italia una risposta solidale, l’importante è che si rispettino le regole anche da parte delle ong”.

Salutato Macron, non insistere su divisioni

Commentando quanto detto ieri da fonti dell’Eliseo che hanno affermato che tra Roma e Parigi ci sono ancora delle opinioni divergenti sulla questione migratoria, Tajani ha dichiarato: “Non abbiamo parlato di divisioni tra Italia e Francia, ho salutato Macron che conosco da tanti anni e non credo che si debba insistere su divisioni, possono esserci opinioni divergenti, ma dobbiamo sempre trovare soluzioni a livello europeo

Serve Europa più forte

Nelle dichiarazioni finali dei leader del Med 9, Tajani ha sottolineato che “di fronte ai cambiamenti globali abbiamo bisogno, e lo avremo anche dopo la fine della guerra in Ucraina, di un’Europa più forte che sappia provvedere a se stessa” e “lo sarà se ci sarà una presenza autorevole e convinta di tutti i paesi del Sud di questo continente”. “Noi rappresentiamo circa la metà della popolazione e del Pil dell’Ue, è nostro dovere e diritto far ascoltare la nostra voce per avere un’Europa equilibrata”, ha aggiunto Tajani.

