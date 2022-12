La premier non è andata in Spagna perché influenzata. Nessun bilaterale con la Francia

La premier Giorgia Meloni non ha potuto partecipare al vertice EuroMed in Spagna per l’influenza. Al suo posto Tajani. Meloni non aveva in programma un bilaterale con Macron, cosa che ha fatto discutere viste le tensioni Italia-Francia sui migranti, ma lo aveva con Sanchez.

I due si sono comunque sentiti: “Ho appena parlato con il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, che non potrà essere con noi oggi al vertice MED9 di Alicante. Il legame storico che unisce Italia e Spagna è fondamentale per riaffermare l’importanza dei Paesi del Sud in Europa. A presto”. Così su Twitter il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata