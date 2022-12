Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie a margine di un incontro con il governatore campano Vincenzo De Luca

“Prima di parlare, sarebbe meglio studiare. Non si può confondere cos’è un Lep, cioè un livello essenziale di prestazione, cos’è un costo standard, cos’è un fabbisogno standard e da quello ricavare il costo della garanzia dei Lep”. Così Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, a margine di un incontro con il governatore campano Vincenzo De Luca, a Napoli, replicando al leader di Azione Carlo Calenda. “Quando uno avrà definito i Lep stabilirà quanto costano e in quel caso deciderai come e quanto finanziarli – aggiunge il ministro leghista – Ma andare a far la spesa senza la lista e stabilendo prima cosa mettere in tasca è difficile farlo”.

