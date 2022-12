Il sindaco di Napoli a margine delle celebrazioni per la festa dell'Immacolata

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha partecipato alle celebrazioni per la festa dell’Immacolata, che si sono svolte all’interno della chiesa del Gesù Nuovo, con la messa celebrata dal Vescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, e in piazza del Gesù, con la tradizionale deposizione della corona di fiori sulla statua della madonna posta in punta all’obelisco che si staglia al centro della piazza. Il primo cittadino del capoluogo campano, a margine dell’evento, ha parlato alla stampa rispondendo alle domande su autonomia differenziata e sulla manovra di bilancio proposta dal governo nazionale.

