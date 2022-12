Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Nessun passo indietro "

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, è tornato a parlare della questione relativa alla soglia oltre la quale i commercianti sono obbligati ad accettare pagamenti elettronici con il Pos. “Il limite di 60 euro è reputato alto? Lo vogliamo fare 50, 40…? Non facciamo le barricate su questo”, ha detto Fazzolari parlando con i cronisti fuori da Palazzo Chigi.

Niente passi indietro sul tetto al contante

Per quanto riguarda l’altro tema particolarmente dibattuto, quello del “tetto al contante”, Fazzolari ha assicurato che l’esecutivo non farà “passi indietro, anche perché è un limite molto più basso di quello della media europea. Non favorisce l’evasione, altrimenti il tetto non sarebbe così alto nel resto d’Europa”.

