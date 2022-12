Il premier interviene in video all'evento "L'Italia delle Regioni"

“Il Next Generation Eu ha rappresentato una prima risposta a livello europeo ma oggi è evidente a tutti che non è più sufficiente perché era un piano immaginato per contrastare le conseguenze della pandemia e non poteva ovviamente tenere in considerazione l’impatto che la guerra in Ucraina avrebbe avuto sul nostro tessuto economico, produttivo e sociale. Bisogna fare di più oggi a livello europeo, partendo dal tema del caro energia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all’evento ‘L’Italia delle Regioni’, il primo Festival promosso dalle Regioni e dalle Province Autonome che si svolge a Palazzo Lombardia a Milano.

