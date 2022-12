La premier inaugura la rubrica 'Gli appunti di Giorgia'

“Ci siamo occupati della vicenda, ad esempio, dei rave illegali, perché – comunico – che in Italia non è affatto possibile organizzare un rave. È difficile, con il governo attuale, organizzarlo illegalmente”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della diretta Facebook con la quale ha inaugurato la rubrica ‘Gli appunti di Giorgia’. “uell’Italia in cui il Governo fa finta di non vedere chi agisce nell’illegalità è finita e lavoreremo per questo”, ha aggiunto Meloni.

