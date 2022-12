La premier: "Ue rispetti impegni presi da troppo tempo, indispensabile europeizzazione dei rimpatri"

“Una delle principali sfide è quella delle migrazioni. Il Mediterraneo ha bisogno di essere percepito non come un luogo di morte causato da trafficanti di vite umane. Ovviamente ci vuole più Europa sul fronte Sud come l’Italia rivendica da tempo: noi da soli non possiamo gestire un flusso con dimensioni ingestibili“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo ai Med Dialogues 2022, a Roma. “Un tassello indipsensabile è quello della europeizzazione nella gestione dei rimpatri” ha sottolineato Meloni “È necessario un impegno comune e di tutti, degli Stati dell’Unione Europea da un parte a degli Stati della sponda sud del Mediterraneo dall’altra. Per questo che noi chiediamo che l’Europa rilanci una effettiva attuazione degli impegni presi da troppo tempo” ha poi aggiunto la premier.

