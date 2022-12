Così il leader del Movimento 5 stelle a Scampia per la prima tappa del tour per difendere il reddito di cittadinanza

(LaPresse) “Il problema non è solo la manovra: questa per noi è una battaglia permanente. Non è che approvata la manovra, il nostro percorso politico finisce. Abbiamo preso degli impegni con i cittadini e siamo e saremo quelli che cercheranno sempre di rafforzare un sistema di protezione sociale”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte a Scampia per la prima tappa del tour per difendere il reddito di cittadinanza.

