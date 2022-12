Così il leader del M5s a Scampia per la prima tappa del tour per difendere il Reddito di cittadinanza

(LaPresse) – “Saremo nelle piazze di tutta Italia per canalizzare e offrire rappresentanza politica alla disperazione della gente. Evitiamo che le difficoltà economiche sfocino in rabbia e gesti inconsulti“. Così Giuseppe Conte, intervenuto a Scampia per la prima tappa del tour per difendere il Reddito di cittadinanza. “Chi sbaglia paga, anzi, lo diciamo a tutti: abbiamo previsto che il comportamento fraudolento è punito severamente perché costituisce reato. Ma stiamo parlando di meno dell’1 per cento. Addirittura, rispetto ad altre forme di intervento dello Stato, qui i truffatori ci sono stati in misura minore” ha aggiunto il leader del Movimento 5 stelle.

