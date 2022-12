Nell'incontro si è parlato anche dell'attentato a danno di Susanna Schlein ad Atene

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato oggi al Viminale il ministro greco per la sicurezza dei cittadini, Panagiotis Theodorikakos. Il meeting è stato anche l’occasione per parlare di quanto accaduto ad Atene, con l’attentato a danno del Primo Consigliere d’Ambasciata Susanna Schlein. Il ministro greco ha riferito che, dalle prime indagini, è emersa una matrice anarchica. Inoltre, ha assicurato il forte impegno delle autorità greche per assicurare al più presto alla giustizia gli autori dell’attentato incendiario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata